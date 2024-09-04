Алгазина Акулина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Алгазин Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Алгазин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
15.05.1912
Сын: Алгазин Василиск Григорьевич
Отец ребёнка: Алгазин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1914
Сын: Алгазин Симеон Григорьевич
Отец ребёнка: Алгазин Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно