Алгазина Акулина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Акулина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Алгазин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Алгазин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
15.05.1912

Сын: Алгазин Василиск Григорьевич

Отец ребёнка: Алгазин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1914

Сын: Алгазин Симеон Григорьевич

Отец ребёнка: Алгазин Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно

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