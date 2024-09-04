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Алгазин Симеон Григорьевич

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, село Седельниковское

Дата рождения

20.08.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
20.08.1914

Отец: Алгазин Григорий Иванович

Мать: Алгазина Акулина Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Крещение
31.08.1914
Ф.16, оп.2, д. 1193 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1914 год | Стр.15 | 27. | Месяц, число, место рождения: | Августа двадцатого числа тысяча девятьсо... Показать все
Смерть
Неизвестно

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