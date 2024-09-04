Алгазин Симеон Григорьевич
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, село Седельниковское
Дата рождения20.08.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1914
Место жительства
Неизвестно
Крещение
31.08.1914
Ф.16, оп.2, д. 1193 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1914 год | Стр.15 | 27. | Месяц, число, место рождения: | Августа двадцатого числа тысяча девятьсо... Показать все
Смерть
Неизвестно