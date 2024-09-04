Алгазин Григорий Иванович
Место рожденияТобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Алгазин Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Алгазина Акулина Егоровна
Рождение ребёнка
15.05.1912
Сын: Алгазин Василиск Григорьевич
Мать ребёнка: Алгазина Акулина Егоровна
Рождение ребёнка
20.08.1914
Сын: Алгазин Симеон Григорьевич
Мать ребёнка: Алгазина Акулина Егоровна
Смерть
Неизвестно