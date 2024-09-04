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Алгазин Григорий Иванович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Алгазин Иван Иванович

Мать: Алгазина Александра Алексеевна (?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Акулина Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908

Сын: Алгазин Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Алгазина Акулина Егоровна

Рождение ребёнка
15.05.1912

Сын: Алгазин Василиск Григорьевич

Мать ребёнка: Алгазина Акулина Егоровна

Рождение ребёнка
20.08.1914

Сын: Алгазин Симеон Григорьевич

Мать ребёнка: Алгазина Акулина Егоровна

Смерть
Неизвестно

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