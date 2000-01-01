Девяткин Фёкла Петрова
Место рожденияДавыдовка, Николаевский район, Ульяновская область
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823
Сын: Девяткин Климент Иларионович
Отец ребёнка: Девяткин Ларион (Максимов)
Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно