Девяткин Фёкла Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девяткин Фёкла Петрова

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Девяткин Климент Иларионович

Отец ребёнка: Девяткин Ларион (Максимов)

Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девяткин Ларион (Максимов)

Смерть
Неизвестно
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