Девяткин Ларион (Максимов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девяткин Ларион (Максимов)

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Девяткин Климент Иларионович

Мать ребёнка: Девяткин Фёкла Петрова

Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девяткин Фёкла Петрова

Смерть
1840
Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область
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