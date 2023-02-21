Девяткин Ларион (Максимов)
Место рожденияДавыдовка, Николаевский район, Ульяновская область
Дата рождения1797
Дата смерти1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823
Сын: Девяткин Климент Иларионович
Мать ребёнка: Девяткин Фёкла Петрова
Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Девяткин Фёкла Петрова
Смерть
1840
Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область