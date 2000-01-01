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Девяткин Климент Иларионович

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Девяткин Ларион (Максимов)

Мать: Девяткин Фёкла Петрова

Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Девяткин Иван Климентьев

Мать ребёнка: Девяткина Анисья Семёнова

Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Девяткин Кондратий Климентьев

Мать ребёнка: Девяткина Анисья Семёнова

Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Старкина Анна Климентьевна

Мать ребёнка: Девяткина Анисья Семёнова

с. Давыдовка, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девяткина Анисья Семёнова

Смерть
Неизвестно
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