Девяткин Климент Иларионович
Место рожденияДавыдовка, Николаевский район, Ульяновская область
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Девяткин Ларион (Максимов)
Мать: Девяткин Фёкла Петрова
Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Девяткина Анисья Семёнова
Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849
Сын: Девяткин Кондратий Климентьев
Мать ребёнка: Девяткина Анисья Семёнова
Давыдовка, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Старкина Анна Климентьевна
Мать ребёнка: Девяткина Анисья Семёнова
с. Давыдовка, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно