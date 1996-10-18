Бессонова (Егоркина) Лидия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонова (Егоркина) Лидия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1923

Дата смерти

18.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1923

Отец: Егоркин Яков Михайлович

Мать: Егоркина Мавра Ивановна (?)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессонов Михаил Тихонович

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Рождение ребёнка
04.07.1949

Сын: Бессонов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Бессонов Михаил Тихонович

Рождение ребёнка
05.09.1960

Дочь: Шишаева (Бессонова) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Бессонов Михаил Тихонович

Смерть
18.10.1996

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