Бессонова (Егоркина) Лидия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1923
Дата смерти18.10.1996
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Рождение ребёнка
04.07.1949
Отец ребёнка: Бессонов Михаил Тихонович
Рождение ребёнка
05.09.1960
Дочь: Шишаева (Бессонова) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Бессонов Михаил Тихонович
Смерть
18.10.1996