Шишаева (Бессонова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишаева (Бессонова) Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1960

Отец: Бессонов Михаил Тихонович

Мать: Бессонова Лидия Яковлевна

Рождение ребёнка
14.09.1986

Дочь: Чупис Екатерина Леонидовна

Отец ребёнка: Шишаев Леонид Алексеевич

Рождение ребёнка
17.09.1990

Сын: Шишаев Евгений Леонидович

Отец ребёнка: Шишаев Леонид Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишаев Леонид Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-технолог
Место жительства
Неизвестно
город Семилуки Воронежской области, Воронежская область
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