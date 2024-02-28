Шишаева (Бессонова) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1960
Рождение ребёнка
14.09.1986
Дочь: Чупис Екатерина Леонидовна
Отец ребёнка: Шишаев Леонид Алексеевич
Рождение ребёнка
17.09.1990
Сын: Шишаев Евгений Леонидович
Отец ребёнка: Шишаев Леонид Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-технолог
Место жительства
Неизвестно
город Семилуки Воронежской области, Воронежская область