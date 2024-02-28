Бессонов Михаил Тихонович
Место рожденияг. Мичуринск, Тамбовская область
Дата рождения04.11.1912
Дата смерти15.07.1987
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Память народа 2 | Бессонов
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-технолог по керамическому производству
Рождение ребёнка
04.07.1949
Мать ребёнка: Бессонова (Егоркина) Лидия Яковлевна
Рождение ребёнка
05.09.1960
Дочь: Шишаева (Бессонова) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Бессонова (Егоркина) Лидия Яковлевна
Смерть
15.07.1987
Причина смерти: рак