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Бессонов Михаил Тихонович

Место рождения

г. Мичуринск, Тамбовская область

Дата рождения

04.11.1912

Дата смерти

15.07.1987

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1912

Отец: Безсонов Тихон Григорьевич

Мать: Безсонова (Перепечина) Зинаида Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бессонова (Егоркина) Лидия Яковлевна

Упоминание
Неизвестно
Память народа 2 | Бессонов
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-технолог по керамическому производству
Рождение ребёнка
04.07.1949

Сын: Бессонов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Бессонова (Егоркина) Лидия Яковлевна

Рождение ребёнка
05.09.1960

Дочь: Шишаева (Бессонова) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Бессонова (Егоркина) Лидия Яковлевна

Смерть
15.07.1987
Причина смерти: рак

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