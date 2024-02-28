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Егоркин Яков Михайлович

Место рождения

село Черняевка, Мордовский район, Тамбовская область, Тамбовская область

Дата рождения

23.10.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1886

Отец: Егоркин Михаил Федорович

Мать: Александра Абрамовна

село Черняевка, Мордовский район, Тамбовская область, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.10.1923

Дочь: Бессонова Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Егоркина Мавра Ивановна (?)

Рождение ребёнка
15.06.1926

Дочь: Решетова Галина Яковлевна

Мать ребёнка: Егоркина Мавра Ивановна (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асия Яковлевна

Мать ребёнка: Егоркина Мавра Ивановна (?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егоркина Мавра Ивановна (?)

Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожный мастер
Место жительства
Неизвестно
село Черняевка, Мордовский район, Тамбовская область, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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