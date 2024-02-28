Егоркин Яков Михайлович
Место рождениясело Черняевка, Мордовский район, Тамбовская область, Тамбовская область
Дата рождения23.10.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1886
Отец: Егоркин Михаил Федорович
Мать: Александра Абрамовна
село Черняевка, Мордовский район, Тамбовская область, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.10.1923
Дочь: Бессонова Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Егоркина Мавра Ивановна (?)
Рождение ребёнка
15.06.1926
Дочь: Решетова Галина Яковлевна
Мать ребёнка: Егоркина Мавра Ивановна (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асия Яковлевна
Мать ребёнка: Егоркина Мавра Ивановна (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожный мастер
Место жительства
Неизвестно
село Черняевка, Мордовский район, Тамбовская область, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно