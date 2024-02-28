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Егоркин Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Федор Петрович

Мать: ??? ?

Бракосочетание
09.05.1877

Жена: Александра Абрамовна

Рождение ребёнка
23.10.1886

Сын: Егоркин Яков Михайлович

Мать ребёнка: Александра Абрамовна

село Черняевка, Мордовский район, Тамбовская область, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Егоркин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Александра Абрамовна

село Черняевка, Мордовский район, Тамбовская область, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? Михайловна

Мать ребёнка: Александра Абрамовна

Смерть
Неизвестно
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