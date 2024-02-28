Егоркин Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Федор Петрович
Мать: ??? ?
Бракосочетание
09.05.1877
Жена: Александра Абрамовна
Рождение ребёнка
23.10.1886
Мать ребёнка: Александра Абрамовна
село Черняевка, Мордовский район, Тамбовская область, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Александра Абрамовна
село Черняевка, Мордовский район, Тамбовская область, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ? Михайловна
Мать ребёнка: Александра Абрамовна
Смерть
Неизвестно