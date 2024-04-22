Шиленкова (Бойцова) Антонина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиленкова (Бойцова) Антонина Константиновна

Место рождения

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область

Дата рождения

21.02.1907

Дата смерти

12.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.11.1928

Дочь: Мингалёва Валерия Викторовна

Отец ребёнка: Шиленков Виктор Николаевич

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
В свидетельстве о рождении дата рождения 26 ноября 1928г.в других документах 27
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиленков Евгений Викторович

Отец ребёнка: Шиленков Виктор Николаевич

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Смерть
12.08.1992
Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
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