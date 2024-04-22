Шиленкова (Бойцова) Антонина Константиновна
Место рождения
Дата рождения21.02.1907
Дата смерти12.08.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1907
Рождение ребёнка
27.11.1928
Дочь: Мингалёва Валерия Викторовна
Отец ребёнка: Шиленков Виктор Николаевич
Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
В свидетельстве о рождении дата рождения 26 ноября 1928г.в других документах 27
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шиленков Евгений Викторович
Отец ребёнка: Шиленков Виктор Николаевич
Смерть
12.08.1992
Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область