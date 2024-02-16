Шиленков Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение ребёнка
27.11.1928
Дочь: Мингалёва Валерия Викторовна
Мать ребёнка: Шиленкова Антонина Константиновна
Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
В свидетельстве о рождении дата рождения 26 ноября 1928г.в других документах 27
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шиленков Евгений Викторович
Мать ребёнка: Шиленкова Антонина Константиновна
Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно