Шиленков Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиленков Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1928

Дочь: Мингалёва Валерия Викторовна

Мать ребёнка: Шиленкова Антонина Константиновна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
В свидетельстве о рождении дата рождения 26 ноября 1928г.в других документах 27
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиленков Евгений Викторович

Мать ребёнка: Шиленкова Антонина Константиновна

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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