Кузнецов Василий
Место рожденияКраснодарский край,хутор Туркин
Дата рождения1924
Дата смерти03.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Кузнецов Казьма
Мать: Кузнецова Анна
Краснодарский край,хутор Туркин
Военная служба
1941
317 стрелковая дивизия
Мл. Сержант, командир отделения, беспартийный
Смерть
03.03.1943
Хутор Свистельников Краснодарский край
Причина смерти: На войне
Похороны
1943
братская могила хутор Коржевский, Славянский район, Краснодарский край