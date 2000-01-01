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Кузнецов Василий

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Место рождения

Краснодарский край,хутор Туркин

Дата рождения

1924

Дата смерти

03.03.1943

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Кузнецов Казьма

Мать: Кузнецова Анна

Краснодарский край,хутор Туркин
Военная служба
1941
317 стрелковая дивизия
Мл. Сержант, командир отделения, беспартийный
Смерть
03.03.1943
Хутор Свистельников Краснодарский край
Причина смерти: На войне
Похороны
1943
братская могила хутор Коржевский, Славянский район, Краснодарский край
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