Кузнецов Казьма
Место рожденияСтавропольский край, Азгирский р-он, село Азгирь
Дата рождения1902
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Кузнецов Иван
Ставропольский край, Азгирский р-он, село Азгирь
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кузнецов Василий
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Андреевна
Краснодарский край,хутор Туркин
Рождение ребёнка
09.04.1928
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Вевчеренко Таисия
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Андреевна
Краснодарский край, х. Туркин
Военная служба
18.10.1941
Ильинский РВК, Краснодарский край
Смерть
1943
Причина смерти: На войне | Пропал без вести