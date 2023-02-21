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Кузнецов Казьма

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Место рождения

Ставропольский край, Азгирский р-он, село Азгирь

Дата рождения

1902

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Кузнецов Иван

Мать: не указана

Ставропольский край, Азгирский р-он, село Азгирь
Рождение ребёнка
1924

Сын: Кузнецов Василий

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Андреевна

Краснодарский край,хутор Туркин
Рождение ребёнка
09.04.1928

Сын: Кузнецов Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Вевчеренко Таисия

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Андреевна

Краснодарский край, х. Туркин
Военная служба
18.10.1941
Ильинский РВК, Краснодарский край
Смерть
1943
Причина смерти: На войне | Пропал без вести
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