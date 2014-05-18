Кузнецова (Пахучая) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Пахучий Андрей
Мать: Пахучая Евдокия
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кузнецов Василий
Отец ребёнка: Кузнецов Казьма
Краснодарский край,хутор Туркин
Рождение ребёнка
09.04.1928
Отец ребёнка: Кузнецов Казьма
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Вевчеренко Таисия
Отец ребёнка: Кузнецов Казьма
Краснодарский край, х. Туркин
Смерть
1976