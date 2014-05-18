Кузнецова (Пахучая) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Пахучая) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Пахучий Андрей

Мать: Пахучая Евдокия

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кузнецов Василий

Отец ребёнка: Кузнецов Казьма

Краснодарский край,хутор Туркин
Рождение ребёнка
09.04.1928

Сын: Кузнецов Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Кузнецов Казьма

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Вевчеренко Таисия

Отец ребёнка: Кузнецов Казьма

Краснодарский край, х. Туркин
Смерть
1976
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