Подсосов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
1808
Сын: Подсосов Василий Петрович
Мать ребёнка: Подсосова Анастасья Михайловна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Подсосов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Подсосова Анастасья Михайловна
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1830
Сын: Петр Петрович
Мать ребёнка: Подсосова Анастасья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подсосова Анастасья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подсосова Александра Петровна
Мать ребёнка: Подсосова Анастасья Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Купец-миллионщик, меценат, городской голова Арзамаса
Смерть
1844
Похороны
Неизвестно