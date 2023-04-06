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Подсосов Петр Иванович

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Место рождения

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Подсосов Иван Васильевич

Мать: Подсосова Екатерина Яковлевна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Подсосов Василий Петрович

Мать ребёнка: Подсосова Анастасья Михайловна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Подсосов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Подсосова Анастасья Михайловна

Рождение ребёнка
Между 1823 и 1830

Сын: Петр Петрович

Мать ребёнка: Подсосова Анастасья Михайловна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подсосова Анастасья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подсосова Александра Петровна

Мать ребёнка: Подсосова Анастасья Михайловна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Купец-миллионщик, меценат, городской голова Арзамаса
Смерть
1844
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
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