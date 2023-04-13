Подсосова Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подсосова Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1813

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1777 г.р.
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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Подсосов Петр Иванович

Отец ребёнка: Подсосов Иван Васильевич

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подсосов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подсосов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подсосов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Подсосов Иван Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1813