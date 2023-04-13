Подсосова Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Подсосов Иван Васильевич
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подсосов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подсосов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подсосов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Подсосов Иван Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1813