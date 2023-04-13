Подсосов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти06.05.1869
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1828
Сын: Подсосов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.05.1869
Москва, город федерального значения Москва