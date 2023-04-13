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Подсосов Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

06.05.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Подсосов Петр Иванович

Мать: Подсосова Анастасья Михайловна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Подсосов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подсосов Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.05.1869
Москва, город федерального значения Москва
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