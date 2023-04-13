Подсосова (Попова) Анастасья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Подсосов Василий Петрович
Отец ребёнка: Подсосов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Подсосов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Подсосов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1830
Сын: Петр Петрович
Отец ребёнка: Подсосов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подсосов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подсосова Александра Петровна
Отец ребёнка: Подсосов Петр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно