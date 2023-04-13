Подсосова (Попова) Анастасья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подсосова (Попова) Анастасья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Подсосов Василий Петрович

Отец ребёнка: Подсосов Петр Иванович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Подсосов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Подсосов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Между 1823 и 1830

Сын: Петр Петрович

Отец ребёнка: Подсосов Петр Иванович

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подсосов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подсосова Александра Петровна

Отец ребёнка: Подсосов Петр Иванович

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
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