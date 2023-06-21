Фролов Ефим Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1797 по 1798 ст.
Дата смерти1855 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1797 по 1798 ст.
Отец: Фролов Евдоким Тимофеевич
Мать: Фролова Акулина
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Фролова Федосья Ефимовна
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Аграфена Ефимовна
Мать ребёнка: Фролова Федосья Ефимовна
Рождение ребёнка
С 1833 по 1834 ст.
Мать ребёнка: Фролова Федосья Ефимовна
Рождение ребёнка
С 1836 по 1837 ст.
Мать ребёнка: Фролова Федосья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Федосья Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1855 ст.