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Фролов Ефим Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1797 по 1798 ст.

Дата смерти

1855 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1797 по 1798 ст.

Отец: Фролов Евдоким Тимофеевич

Мать: Фролова Акулина

Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Фролова Федосья Ефимовна

Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Аграфена Ефимовна

Мать ребёнка: Фролова Федосья Ефимовна

Рождение ребёнка
С 1833 по 1834 ст.

Сын: Фролов Хрисанф Ефимович

Мать ребёнка: Фролова Федосья Ефимовна

Рождение ребёнка
С 1836 по 1837 ст.

Сын: Фролов Антон Ефимович

Мать ребёнка: Фролова Федосья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Федосья Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1855 ст.