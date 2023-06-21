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Фролов Евдоким Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1774 по 1775 ст.

Дата смерти

1835 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1774 по 1775 ст.

Отец: Фролов Тимофей Иларионович

Мать: Фролова Алёна

Рождение ребёнка
С 1793 по 1795 ст.

Сын: Фролов Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Фролова Акулина

Рождение ребёнка
С 1795 по 1796 ст.

Сын: Фролов Никита Евдокимович

Мать ребёнка: Фролова Акулина

Рождение ребёнка
С 1797 по 1798 ст.

Сын: Фролов Ефим Евдокимович

Мать ребёнка: Фролова Акулина

Рождение ребёнка
С 1799 по 1801 ст.

Сын: Фролов Антон Евдокимович

Мать ребёнка: Фролова Акулина

Рождение ребёнка
С 1807 по 1809 ст.

Сын: Фролов Кирилл Евдокимович

Мать ребёнка: Фролова Акулина

Рождение ребёнка
С 1810 по 1811 ст.

Сын: Фролов Андроник Евдокимович

Мать ребёнка: Фролова Акулина

Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Авдотья Евдокимовна

Мать ребёнка: Фролова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Акулина

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1835 ст.