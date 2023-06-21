Фролов Евдоким Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1774 по 1775 ст.
Дата смерти1835 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1774 по 1775 ст.
Отец: Фролов Тимофей Иларионович
Мать: Фролова Алёна
Рождение ребёнка
С 1793 по 1795 ст.
Мать ребёнка: Фролова Акулина
Рождение ребёнка
С 1795 по 1796 ст.
Сын: Фролов Никита Евдокимович
Мать ребёнка: Фролова Акулина
Рождение ребёнка
С 1797 по 1798 ст.
Мать ребёнка: Фролова Акулина
Рождение ребёнка
С 1799 по 1801 ст.
Мать ребёнка: Фролова Акулина
Рождение ребёнка
С 1807 по 1809 ст.
Сын: Фролов Кирилл Евдокимович
Мать ребёнка: Фролова Акулина
Рождение ребёнка
С 1810 по 1811 ст.
Сын: Фролов Андроник Евдокимович
Мать ребёнка: Фролова Акулина
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Авдотья Евдокимовна
Мать ребёнка: Фролова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Акулина
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1835 ст.