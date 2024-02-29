Фролова (Панютошева) Акулина Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Панютошева) Акулина Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.

Отец: Панютошев Лазарь Григорьевич

Мать: Панютошева Федосья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Евдоким Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1793 по 1795 ст.

Сын: Фролов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Фролов Евдоким Тимофеевич

Рождение ребёнка
С 1795 по 1796 ст.

Сын: Фролов Никита Евдокимович

Отец ребёнка: Фролов Евдоким Тимофеевич

Рождение ребёнка
С 1797 по 1798 ст.

Сын: Фролов Ефим Евдокимович

Отец ребёнка: Фролов Евдоким Тимофеевич

Рождение ребёнка
С 1799 по 1801 ст.

Сын: Фролов Антон Евдокимович

Отец ребёнка: Фролов Евдоким Тимофеевич

Рождение ребёнка
С 1807 по 1809 ст.

Сын: Фролов Кирилл Евдокимович

Отец ребёнка: Фролов Евдоким Тимофеевич

Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: (Фролова) Авдотья Евдокимовна

Отец ребёнка: Фролов Евдоким Тимофеевич

Рождение ребёнка
С 1810 по 1811 ст.

Сын: Фролов Андроник Евдокимович

Отец ребёнка: Фролов Евдоким Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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