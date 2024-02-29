Фролова (Панютошева) Акулина Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1793 по 1795 ст.
Отец ребёнка: Фролов Евдоким Тимофеевич
Рождение ребёнка
С 1795 по 1796 ст.
Сын: Фролов Никита Евдокимович
Отец ребёнка: Фролов Евдоким Тимофеевич
Рождение ребёнка
С 1797 по 1798 ст.
Отец ребёнка: Фролов Евдоким Тимофеевич
Рождение ребёнка
С 1799 по 1801 ст.
Отец ребёнка: Фролов Евдоким Тимофеевич
Рождение ребёнка
С 1807 по 1809 ст.
Сын: Фролов Кирилл Евдокимович
Отец ребёнка: Фролов Евдоким Тимофеевич
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: (Фролова) Авдотья Евдокимовна
Отец ребёнка: Фролов Евдоким Тимофеевич
Рождение ребёнка
С 1810 по 1811 ст.
Сын: Фролов Андроник Евдокимович
Отец ребёнка: Фролов Евдоким Тимофеевич
Смерть
Неизвестно