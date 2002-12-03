Луняков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1938
Дата смерти03.12.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1938
Рождение ребёнка
23.08.1964
Дочь: Лунякова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Кузина Нина Васильевна
Рождение ребёнка
07.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузина Нина Васильевна
Смерть
03.12.2002