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Луняков Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1938

Дата смерти

03.12.2002

Пол

Мужской

Отец

Около 1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
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Место
Комментарий
Рождение
15.06.1938

Отец: Луняков Иван Степанович

Мать: Лунякова Евгения Фёдоровна

Рождение ребёнка
23.08.1964

Дочь: Лунякова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Кузина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
07.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузина Нина Васильевна

Смерть
03.12.2002
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