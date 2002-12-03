Луняков Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиС 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1933
Дочь: Попова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Лунякова Евгения Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.02.1936
Мать ребёнка: Лунякова Евгения Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.06.1938
Сын: Луняков Александр Иванович
Мать ребёнка: Лунякова Евгения Фёдоровна
Смерть
С 1942