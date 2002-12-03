Луняков Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луняков Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

С 1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1933

Дочь: Попова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Лунякова Евгения Фёдоровна

Рождение ребёнка
06.02.1936

Сын: Луняков Николай Иванович

Мать ребёнка: Лунякова Евгения Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.06.1938

Сын: Луняков Александр Иванович

Мать ребёнка: Лунякова Евгения Фёдоровна

Смерть
С 1942
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