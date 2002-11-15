Лунякова Евгения Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1911
Дата смерти15.11.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1933
Дочь: Попова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Луняков Иван Степанович
Рождение ребёнка
06.02.1936
Отец ребёнка: Луняков Иван Степанович
Рождение ребёнка
15.06.1938
Сын: Луняков Александр Иванович
Отец ребёнка: Луняков Иван Степанович
Смерть
15.11.2002