Лунякова Евгения Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунякова Евгения Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1911

Дата смерти

15.11.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1933

Дочь: Попова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Луняков Иван Степанович

Рождение ребёнка
06.02.1936

Сын: Луняков Николай Иванович

Отец ребёнка: Луняков Иван Степанович

Рождение ребёнка
15.06.1938

Сын: Луняков Александр Иванович

Отец ребёнка: Луняков Иван Степанович

Смерть
15.11.2002
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