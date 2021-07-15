Кузина Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1941

Дата смерти

15.07.2021

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
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Место
Комментарий
Рождение
25.06.1941

Отец: Кузин Василий Семёнович

Мать: Харькова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
23.08.1964

Дочь: Лунякова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Луняков Александр Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луняков Александр Иванович

Смерть
15.07.2021
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