Кузина Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1941
Дата смерти15.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1941
Рождение ребёнка
23.08.1964
Дочь: Лунякова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Луняков Александр Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луняков Александр Иванович
Смерть
15.07.2021