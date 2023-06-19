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Ионова Варвара Васильевна

Место рождения

Нижняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1906

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.10.1925

Сын: Ионов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Ионов Иван Дмитриевич

Кузайкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1930

Сын: Ионов Илья Иванович

Отец ребёнка: Ионов Иван Дмитриевич

село Иванаевка
Рождение ребёнка
?.11.1932

Сын: Ионов Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Ионов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Диянова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ионов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.09.1941

Сын: Ионов Иван Иванович

Отец ребёнка: Ионов Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ионов Иван Дмитриевич

Смерть
1949
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)