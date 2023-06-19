Ионова Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1925
Отец ребёнка: Ионов Иван Дмитриевич
Кузайкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1930
Сын: Ионов Илья Иванович
Отец ребёнка: Ионов Иван Дмитриевич
село Иванаевка
Рождение ребёнка
?.11.1932
Отец ребёнка: Ионов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Диянова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ионов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.09.1941
Сын: Ионов Иван Иванович
Отец ребёнка: Ионов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1949
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)