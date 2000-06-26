Ионов Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения02.08.1930
Дата смерти26.06.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1930
Отец: Ионов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1953
Дочь: Андреева (Ионова) Лидия Ильинична
Мать ребёнка: Ионова (Ткачева) Вера Гермогентовна
Рождение ребёнка
31.01.1957
Дочь: Ионова Надежда Ильинична
Мать ребёнка: Ионова (Ткачева) Вера Гермогентовна
Рождение ребёнка
13.11.1960
Дочь: Ионова Любовь Ильинична
Мать ребёнка: Ионова (Ткачева) Вера Гермогентовна
Смерть
26.06.2000