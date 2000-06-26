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Ионов Илья Иванович

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Место рождения

Ивановка, Троицкая волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

02.08.1930

Дата смерти

26.06.2000

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1930

Отец: Ионов Иван Дмитриевич

Мать: Ионова Варвара Васильевна

Ивановка, Троицкая волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ионова (Ткачева) Вера Гермогентовна

Рождение ребёнка
23.02.1953

Дочь: Андреева (Ионова) Лидия Ильинична

Мать ребёнка: Ионова (Ткачева) Вера Гермогентовна

Рождение ребёнка
31.01.1957

Дочь: Ионова Надежда Ильинична

Мать ребёнка: Ионова (Ткачева) Вера Гермогентовна

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1960

Дочь: Ионова Любовь Ильинична

Мать ребёнка: Ионова (Ткачева) Вера Гермогентовна

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.06.2000
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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