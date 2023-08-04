Ионов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИонов Иван Дмитриевич

Ионов Иван Дмитриевич

avatar

Место рождения

Ивановка, Троицкая волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

1906

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Ионов Дмитрий Ионович

Мать: не указана

Ивановка, Троицкая волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ионова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
07.10.1925

Сын: Ионов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Ионова Варвара Васильевна

Кузайкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1930

Сын: Ионов Илья Иванович

Мать ребёнка: Ионова Варвара Васильевна

Ивановка, Троицкая волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1934

Сын: Ионов Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Ионова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
22.03.1935

Дочь: Диянова (Ионова) Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Ионова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
30.09.1941

Сын: Ионов Иван Иванович

Мать ребёнка: Ионова Варвара Васильевна

Работа или профессия
1946
Ивановка, Троицкая волость, Мензелинский уезд
в 1946 году - председатель колхоза им. Молотова
Смерть
1976
Борискино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.