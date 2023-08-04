Ионов Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1976
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Ионов Дмитрий Ионович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1925
Мать ребёнка: Ионова Варвара Васильевна
Кузайкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1930
Сын: Ионов Илья Иванович
Мать ребёнка: Ионова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
12.09.1934
Мать ребёнка: Ионова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
22.03.1935
Дочь: Диянова (Ионова) Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Ионова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
30.09.1941
Сын: Ионов Иван Иванович
Мать ребёнка: Ионова Варвара Васильевна
Работа или профессия
1946
в 1946 году - председатель колхоза им. Молотова
Смерть
1976
Борискино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)