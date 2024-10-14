Прасковья Ильинична 1730 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прасковья Ильинична

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Дорофеевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Устинья Петровна

Отец ребёнка: Петр Дорофеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Петр Дорофеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1775

Сын: Григорий Петрович

Отец ребёнка: Петр Дорофеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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