Прасковья Ильинична
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Дорофеевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Устинья Петровна
Отец ребёнка: Петр Дорофеевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Петр Дорофеевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Григорий Петрович
Отец ребёнка: Петр Дорофеевич
Смерть
Неизвестно