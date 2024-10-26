Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Петр Дорофеевич
Мать: Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
22.11.1799 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Федора Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Степан Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1809 ст.
Сын: Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно