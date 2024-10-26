Григорий Петрович 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорий Петрович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Петр Дорофеевич

Мать: Прасковья Ильинична

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.11.1799 ст.

Сын: Шефов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Федора Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1807

Сын: Степан Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.07.1809 ст.

Сын: Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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