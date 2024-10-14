Петр Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Дорофей отец Тита 1740
Мать: Ксения Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Устинья Петровна
Мать ребёнка: Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1775
Сын: Григорий Петрович
Мать ребёнка: Прасковья Ильинична
Смерть
Неизвестно