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Петр Дорофеевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Дорофей отец Тита 1740

Мать: Ксения Егоровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Устинья Петровна

Мать ребёнка: Прасковья Ильинична

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Прасковья Ильинична

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1775

Сын: Григорий Петрович

Мать ребёнка: Прасковья Ильинична

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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