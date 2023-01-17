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Коровин Федор Федотович

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Коровин Федот Ильич

Мать: Коровина Огрофена Алексеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1800

Сын: Коровин Василий Федорович

Мать ребёнка: Коровина Параскева Михайловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803

Сын: Коровин Андрей Федорович

Мать ребёнка: Коровина Параскева Михайловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805

Сын: Коровин Сергей Федорович

Мать ребёнка: Коровина Параскева Михайловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1807

Сын: Василий Федорович

Мать ребёнка: Коровина Параскева Михайловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1811

Сын: Коровин Яким Федорович

Мать ребёнка: Коровина Параскева Михайловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Параскева Михайловна

брак не найден
Смерть
Неизвестно
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