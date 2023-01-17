Коровин Федор Федотович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Коровин Федот Ильич
Рождение ребёнка
01.01.1800
Сын: Коровин Василий Федорович
Мать ребёнка: Коровина Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Коровина Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Коровина Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1807
Сын: Василий Федорович
Мать ребёнка: Коровина Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Коровина Параскева Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
брак не найден
Смерть
Неизвестно