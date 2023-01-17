Коровина Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровина Параскева Михайловна

Коровина Параскева Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

До 1831

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1800

Сын: Коровин Василий Федорович

Отец ребёнка: Коровин Федор Федотович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803

Сын: Коровин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Коровин Федор Федотович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805

Сын: Коровин Сергей Федорович

Отец ребёнка: Коровин Федор Федотович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1807

Сын: Василий Федорович

Отец ребёнка: Коровин Федор Федотович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1811

Сын: Коровин Яким Федорович

Отец ребёнка: Коровин Федор Федотович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Федор Федотович

брак не найден
Смерть
До 1831
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close