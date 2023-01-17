Коровина Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиДо 1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1800
Сын: Коровин Василий Федорович
Отец ребёнка: Коровин Федор Федотович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Коровин Федор Федотович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Коровин Федор Федотович
Рождение ребёнка
01.01.1807
Сын: Василий Федорович
Отец ребёнка: Коровин Федор Федотович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Коровин Федор Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
брак не найден
Смерть
До 1831