Коровина Огрофена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Коровин Федот Ильич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Коровин Михайло Федотович
Отец ребёнка: Коровин Федот Ильич
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Коровин Федот Ильич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Орина Федотовна
Отец ребёнка: Коровин Федот Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коровин Федот Ильич
Смерть
Неизвестно