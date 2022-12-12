Коровина Огрофена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровина Огрофена Алексеевна

Коровина Огрофена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Коровин Семион Федотович

Отец ребёнка: Коровин Федот Ильич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1768

Сын: Коровин Михайло Федотович

Отец ребёнка: Коровин Федот Ильич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1779

Сын: Коровин Федор Федотович

Отец ребёнка: Коровин Федот Ильич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Орина Федотовна

Отец ребёнка: Коровин Федот Ильич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Федот Ильич

Смерть
Неизвестно
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