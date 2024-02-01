Румянцева (Савелова) Манефа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савелов Михаил Алексеевич
Мать: Вера Петровна
Рождение ребёнка
18.07.1961
Дочь: Соколова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Румянцев Николай Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Румянцев Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Румянцев Николай Константинович
Образование
Неизвестно
4 класса
Смерть
Неизвестно