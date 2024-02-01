Румянцева (Савелова) Манефа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева (Савелова) Манефа Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савелов Михаил Алексеевич

Мать: Вера Петровна

Рождение ребёнка
18.07.1961

Дочь: Соколова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Румянцев Николай Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Румянцев Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Румянцев Николай Константинович

Образование
Неизвестно
4 класса
Смерть
Неизвестно
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