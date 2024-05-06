Румянцев Николай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРумянцев Николай Константинович

Румянцев Николай Константинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Румянцев Константин Иванович

Мать: Румянцева (Ягодникова) Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева (Савелова) Манефа Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Румянцева (Савелова) Манефа Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Румянцева (Савелова) Манефа Михайловна

Рождение ребёнка
18.07.1961

Дочь: Соколова (Румянцева) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Румянцева (Савелова) Манефа Михайловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.