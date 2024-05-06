Румянцев Николай Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Румянцева (Савелова) Манефа Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Румянцева (Савелова) Манефа Михайловна
Рождение ребёнка
18.07.1961
Дочь: Соколова (Румянцева) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Румянцева (Савелова) Манефа Михайловна
Смерть
Неизвестно