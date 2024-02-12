Савелов Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Савелов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеенко (Савелова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: (Савелова) Вера Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савелов Валентин Михайлович
Мать ребёнка: (Савелова) Вера Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Румянцева (Савелова) Манефа Михайловна
Мать ребёнка: (Савелова) Вера Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савелова Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: (Савелова) Вера Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Савелова) Вера Петровна
Смерть
Неизвестно