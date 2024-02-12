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Савелов Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Савелов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеенко (Савелова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: (Савелова) Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савелов Валентин Михайлович

Мать ребёнка: (Савелова) Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Румянцева (Савелова) Манефа Михайловна

Мать ребёнка: (Савелова) Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савелова Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: (Савелова) Вера Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Савелова) Вера Петровна

Смерть
Неизвестно

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