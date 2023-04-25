Соколова (Румянцева) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1961
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1961
Образование
С 1968 по 1978
МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова
Образование
С 1975 по 1977
6 ПТУ
Рождение ребёнка
17.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Юрий
Рождение ребёнка
21.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Юрий