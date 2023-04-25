Соколова (Румянцева) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Румянцева) Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1961

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1957 г.р.

Дети

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Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1961

Отец: Румянцев Николай Константинович

Мать: Румянцева Манефа Михайловна

Образование
С 1968 по 1978
Буй, город Буй, Костромская область
МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова
Образование
С 1975 по 1977
6 ПТУ
Рождение ребёнка
17.04.1984

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Отец ребёнка: Соколов Юрий

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
21.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Юрий

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