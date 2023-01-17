Киричук Антон Иовлев
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Киричук Иов Тимофеевич
Мать: Киричук Ермилия Ивановна
20 лет в 1925 г.
Бракосочетание
До 1925
Жена: Киричук Мария Федоровна
(бросила мужа – отметка в посемейном списке)
Развод
Около 1925
Жена: Киричук Мария Федоровна
Мария Федоровна бросила мужа
Смерть
Неизвестно