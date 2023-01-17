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Киричук Антон Иовлев

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Место рождения

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Киричук Иов Тимофеевич

Мать: Киричук Ермилия Ивановна

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
20 лет в 1925 г.
Бракосочетание
До 1925

Жена: Киричук Мария Федоровна

(бросила мужа – отметка в посемейном списке)
Развод
Около 1925

Жена: Киричук Мария Федоровна

Мария Федоровна бросила мужа
Смерть
Неизвестно
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