Киричук Ермилия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричук Ермилия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1886

Муж: Киричук Иов Тимофеевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Киричук Антон Иовлев

Отец ребёнка: Киричук Иов Тимофеевич

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
20 лет в 1925 г.
Рождение ребёнка
02.03.1908

Сын: Киричук Арсений Иовлев

Отец ребёнка: Киричук Иов Тимофеевич

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Киричук Семен Иовлев

Отец ребёнка: Киричук Иов Тимофеевич

15 лет в 1925 г
Смерть
Неизвестно
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