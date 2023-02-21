Киричук Ермилия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1886
Рождение ребёнка
1905
Сын: Киричук Антон Иовлев
Отец ребёнка: Киричук Иов Тимофеевич
20 лет в 1925 г.
Рождение ребёнка
02.03.1908
Отец ребёнка: Киричук Иов Тимофеевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Киричук Семен Иовлев
Отец ребёнка: Киричук Иов Тимофеевич
15 лет в 1925 г
Смерть
Неизвестно