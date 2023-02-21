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Киричук Иов Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Киричук Тимофей (Tymoteusz)

Мать: Киричук Анна

(61 год в 1925 г.)
Бракосочетание
До 1886

Жена: Киричук Ермилия Ивановна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Киричук Антон Иовлев

Мать ребёнка: Киричук Ермилия Ивановна

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
20 лет в 1925 г.
Рождение ребёнка
02.03.1908

Сын: Киричук Арсений Иовлев

Мать ребёнка: Киричук Ермилия Ивановна

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Киричук Семен Иовлев

Мать ребёнка: Киричук Ермилия Ивановна

15 лет в 1925 г
Эвакуация
14.08.1915
Место жительства
15.09.1920
Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Работа или профессия
1925
Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Крестьянин | Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воев... Показать все
Смерть
Неизвестно
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