Киричук Иов Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Киричук Тимофей (Tymoteusz)
Мать: Киричук Анна
(61 год в 1925 г.)
Бракосочетание
До 1886
Жена: Киричук Ермилия Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Киричук Антон Иовлев
Мать ребёнка: Киричук Ермилия Ивановна
20 лет в 1925 г.
Рождение ребёнка
02.03.1908
Мать ребёнка: Киричук Ермилия Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Киричук Семен Иовлев
Мать ребёнка: Киричук Ермилия Ивановна
15 лет в 1925 г
Эвакуация
14.08.1915
Место жительства
15.09.1920
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Работа или профессия
1925
Крестьянин | Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воев... Показать все
Смерть
Неизвестно