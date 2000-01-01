Киричук Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричук Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

20 лет в 1925 г.
Бракосочетание
До 1925

Муж: Киричук Антон Иовлев

(бросила мужа – отметка в посемейном списке)
Развод
Около 1925

Муж: Киричук Антон Иовлев

Мария Федоровна бросила мужа
Смерть
Неизвестно
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