Киричук Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
20 лет в 1925 г.
Бракосочетание
До 1925
Муж: Киричук Антон Иовлев
(бросила мужа – отметка в посемейном списке)
Развод
Около 1925
Муж: Киричук Антон Иовлев
Мария Федоровна бросила мужа
Смерть
Неизвестно