Блинов Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1774 ст.
Дата смерти30.10.1818 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1774 ст.
Отец: Блинов Иван Космин
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Блинова Феодосия Харитонова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Катерина Ефимовна
Мать ребёнка: Блинова Феодосия Харитонова
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Блинова Феодосия Харитонова
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Блинова Феодосия Харитонова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Параскева Ефимовна
Мать ребёнка: Блинова Феодосия Харитонова
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анисия Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
30.10.1818 ст.