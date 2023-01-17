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Блинов Ефим Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1774 ст.

Дата смерти

30.10.1818 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1774 ст.

Отец: Блинов Иван Космин

Мать: Блинова Евдокия Агафоновна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Блинов Семён Ефимович

Мать ребёнка: Блинова Феодосия Харитонова

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Катерина Ефимовна

Мать ребёнка: Блинова Феодосия Харитонова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Блинов Емельян Ефимович

Мать ребёнка: Блинова Феодосия Харитонова

Рождение ребёнка
1811

Сын: Блинов Садей Ефимович

Мать ребёнка: Блинова Феодосия Харитонова

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Параскева Ефимовна

Мать ребёнка: Блинова Феодосия Харитонова

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анисия Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Феодосия Харитонова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
30.10.1818 ст.
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