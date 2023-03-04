Блинова Феодосия Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Блинов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Катерина Ефимовна
Отец ребёнка: Блинов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Блинов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Блинов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Параскева Ефимовна
Отец ребёнка: Блинов Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блинов Ефим Иванович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно