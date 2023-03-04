Блинова Феодосия Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Феодосия Харитонова

Блинова Феодосия Харитонова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Блинов Семён Ефимович

Отец ребёнка: Блинов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Катерина Ефимовна

Отец ребёнка: Блинов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Блинов Емельян Ефимович

Отец ребёнка: Блинов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Блинов Садей Ефимович

Отец ребёнка: Блинов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Параскева Ефимовна

Отец ребёнка: Блинов Ефим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Ефим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close