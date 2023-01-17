Блинова Евдокия Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Евдокия Агафоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

13.01.1812 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Коробейникова
Рождение ребёнка
15.10.1774 ст.

Сын: Блинов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Космин

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Космин

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Космин

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Космин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Иван Космин

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
13.01.1812 ст.
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