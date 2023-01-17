Блинова Евдокия Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти13.01.1812 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Коробейникова
Рождение ребёнка
15.10.1774 ст.
Сын: Блинов Ефим Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Космин
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Космин
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Космин
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Космин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блинов Иван Космин
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
13.01.1812 ст.