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Блинов Иван Космин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Блинов Козма Матвеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Евдокия Агафоновна

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1774 ст.

Сын: Блинов Ефим Иванович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Агафоновна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Блинова) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Агафоновна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Блинова) Мелания Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Агафоновна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Блинова) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Агафоновна

Смерть
1812

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