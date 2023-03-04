Блинов Иван Космин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Блинов Козма Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1774 ст.
Сын: Блинов Ефим Иванович
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Агафоновна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Блинова) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Агафоновна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Блинова) Мелания Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Агафоновна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Блинова) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Агафоновна
Смерть
1812