Мандельштам Пауль (Файвель) (Павел Григорьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандельштам Пауль (Файвель) (Павел Григорьевич)

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Место рождения

Жагоры

Дата рождения

18.09.1872

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1872

Отец: Мандельштам Гирш (Григорий) Александрович

Мать: Мандельштам Гинда Файвелевна

Жагоры
Бракосочетание
1893

Жена: Минна (Мина) Григорьевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Селинская Маргарита Павловна

Мать ребёнка: Минна (Мина) Григорьевна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Гидони Эльза Файвушевна

Мать ребёнка: Минна (Мина) Григорьевна

Latvija
Рождение ребёнка
1907

Сын: Мандельштам Виктор-Максимилиан

Мать ребёнка: Мандельштам Софья Бенцелевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Мандельштам Евгений Файвелович

Мать ребёнка: Мандельштам Софья Бенцелевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мандельштам Софья Бенцелевна

Работа или профессия
Неизвестно
архитектор
Смерть
1941
Рижское гетто
Причина смерти: Холокост
Похороны
Неизвестно
Рига, Rīga
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