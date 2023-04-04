Мандельштам Пауль (Файвель) (Павел Григорьевич)
Место рожденияЖагоры
Дата рождения18.09.1872
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1872
Жагоры
Бракосочетание
1893
Жена: Минна (Мина) Григорьевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Селинская Маргарита Павловна
Мать ребёнка: Минна (Мина) Григорьевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Гидони Эльза Файвушевна
Мать ребёнка: Минна (Мина) Григорьевна
Latvija
Рождение ребёнка
1907
Сын: Мандельштам Виктор-Максимилиан
Мать ребёнка: Мандельштам Софья Бенцелевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Мандельштам Евгений Файвелович
Мать ребёнка: Мандельштам Софья Бенцелевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
архитектор
Смерть
1941
Рижское гетто
Причина смерти: Холокост
Похороны
Неизвестно