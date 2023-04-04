Мандельштам (Брауде) Софья Бенцелевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМандельштам (Брауде) Софья Бенцелевна

Мандельштам (Брауде) Софья Бенцелевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Мандельштам Виктор-Максимилиан

Отец ребёнка: Мандельштам Пауль (Файвель) (Павел Григорьевич)

Рождение ребёнка
1909

Сын: Мандельштам Евгений Файвелович

Отец ребёнка: Мандельштам Пауль (Файвель) (Павел Григорьевич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мандельштам Пауль (Файвель) (Павел Григорьевич)

Смерть
1941
Рижское гетто
Причина смерти: Холокост
Похороны
Неизвестно
Рига, Rīga
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close