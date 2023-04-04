Мандельштам (Брауде) Софья Бенцелевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Сын: Мандельштам Виктор-Максимилиан
Отец ребёнка: Мандельштам Пауль (Файвель) (Павел Григорьевич)
Рождение ребёнка
1909
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941
Рижское гетто
Причина смерти: Холокост
Похороны
Неизвестно
Рига, Rīga